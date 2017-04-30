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Джошуа назвал Владимира Кличко примером для подражания

Спорт
30 апреля, 1:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, апреля. /ТАСС

Британец победил украинского боксера техническим нокаутом в 11-м раунде, на кону стояли титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBA

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Энтони Джошуа (слева) и Владимир Кличко

Энтони Джошуа (слева) и Владимир Кличко

© EPA/SEAN DEMPSEY

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Британец Энтони Джошуа после победы над Владимиром Кличко в поединке за титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе заявил, что украинец является примером для подражания.

В 12-раундовом поединке на лондонском стадионе "Уэмбли" Джошуа победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде.

"Я не совершенен, но стараюсь, - цитирует Джошуа Sky Sports. - В боксе ты оставляешь свое эго и уважаешь соперника. Владимир является образцом для подражания на ринге и за его пределами".

Джошуа также заявил, что нацеливался на нокаут в поединке с Кличко. "Я понимал, что его можно было отправить в нокаут, но учился с каждым раундом, - сказал Джошуа в интервью Би-би-си. - Я не был нацелен на то, чтобы перебоксировать соперника, я вышел на ринг, чтобы его нокаутировать. При всем к нему уважении, я хотел сделать ему больно".

Джошуа трижды отправлял украинца в нокдаун - один раз в пятом и дважды в 11-м, а в шестом сам побывал на полу. "В конце концов, я понял, что надо делать и отправил его на настил, - отметил британец. - На тренировках мы много раз прокручивали ситуацию 11-го раунда и работали еще и еще. Я уставал, но понимал, что нужно терпеть, поскольку осознавал, что бой может продлиться все 12 раундов".

"Сегодня я показал, что бои выигрываются на тренировках. Это непросто, но бокс сам по себе тяжелый вид спорта, и нужно быть готовым ко всему", - добавил британец.

Вернусь на "Уэмбли"

Джошуа пообещал уже в ближайшее время провести еще один поединок на "Уэмбли". "Собираюсь вернуться домой, к семье, хорошенько поесть, - признался британец. - Не планирую никуда уезжать и еще вернусь на "Уэмбли". Во-первых, спасибо всем болельщикам, а во-вторых, увидимся здесь снова".

Британец по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 19 побед (все - нокаутом).

В послужном списке Кличко 64 победы (53 - нокаутом) и пять поражений.

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