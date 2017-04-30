Джошуа назвал Владимира Кличко примером для подражания

Боксер Кличко пока не готов проводить матч-реванш с ДжошуаСпорт 30 апреля, 1:44
Сын Трампа назвал ракетный удар по Сирии и новый подход к КНДР среди главных успехов отцаМеждународная панорама 30 апреля, 1:39
Джошуа назвал Владимира Кличко примером для подражанияСпорт 30 апреля, 1:36
Опрос: тори на 11% опережают лейбористов менее, чем за полтора месяца до выборовМеждународная панорама 30 апреля, 1:33
Трамп не стал говорить о том, какой будет реакция США на новые ядерные испытания КНДРМеждународная панорама 30 апреля, 1:25
Сноуден разочарован решением норвежских властей не пускать его в странуМеждународная панорама 30 апреля, 0:54
Владимир Кличко не сумел вернуть два титула чемпиона мира, проиграв британцу ДжошуаСпорт 30 апреля, 0:51
Власти Турции объяснили блокировку Wikipedia тем, что сайт очерняет имидж страныМеждународная панорама 30 апреля, 0:45
Путь Альберта Эйнштейна покажут в новом сериале на National GeographicКультура 30 апреля, 0:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Британец Энтони Джошуа после победы над Владимиром Кличко в поединке за титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе заявил, что украинец является примером для подражания.
В 12-раундовом поединке на лондонском стадионе "Уэмбли" Джошуа победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде.
"Я не совершенен, но стараюсь, - цитирует Джошуа Sky Sports. - В боксе ты оставляешь свое эго и уважаешь соперника. Владимир является образцом для подражания на ринге и за его пределами".
Джошуа также заявил, что нацеливался на нокаут в поединке с Кличко. "Я понимал, что его можно было отправить в нокаут, но учился с каждым раундом, - сказал Джошуа в интервью Би-би-си. - Я не был нацелен на то, чтобы перебоксировать соперника, я вышел на ринг, чтобы его нокаутировать. При всем к нему уважении, я хотел сделать ему больно".
Джошуа трижды отправлял украинца в нокдаун - один раз в пятом и дважды в 11-м, а в шестом сам побывал на полу. "В конце концов, я понял, что надо делать и отправил его на настил, - отметил британец. - На тренировках мы много раз прокручивали ситуацию 11-го раунда и работали еще и еще. Я уставал, но понимал, что нужно терпеть, поскольку осознавал, что бой может продлиться все 12 раундов".
"Сегодня я показал, что бои выигрываются на тренировках. Это непросто, но бокс сам по себе тяжелый вид спорта, и нужно быть готовым ко всему", - добавил британец.
Джошуа пообещал уже в ближайшее время провести еще один поединок на "Уэмбли". "Собираюсь вернуться домой, к семье, хорошенько поесть, - признался британец. - Не планирую никуда уезжать и еще вернусь на "Уэмбли". Во-первых, спасибо всем болельщикам, а во-вторых, увидимся здесь снова".
Британец по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 19 побед (все - нокаутом).
В послужном списке Кличко 64 победы (53 - нокаутом) и пять поражений.