"Нью-Джерси" выиграл первый выбор на драфте НХЛ 2017 года

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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. "Нью-Джерси" стал победителем лотереи и получил право выбирать первым на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте североамериканской лиги.
Право второго выбора досталось "Филадельфии ", третьего - "Далласу". Далее следуют: "Колорадо", "Ванкувер", "Вегас Голден Найтс", "Аризона", "Баффало", "Детройт", "Флорида", "Лос-Анджелес", "Каролина", "Виннипег", "Тампа-Бэй", "Айлендерс".
"Нью-Джерси" впервые будет выбирать игрока на драфте под первым номером.
Фаворитами драфта по оценкам скаутского бюро НХЛ среди игроков североамериканских лиг считаются Нолан Патрик и Нико Хишир, россиянин Никита Попугаев занял 28-е место, среди европейских лиг - форвард московского "Динамо" Клим Костин и нападающий шведского клуба "Тимре" Элиаш Петтерсон.
Среди вратарей, выступающих в Северной Америке, в рейтинг попали Максим Жуков (9) и Иван Просветов (31). Среди голкиперов, выступающих в Европе, в списке трое россиян: Кирилл Устименко (5, "Динамо" СПб), Александр Самойлов (7, ЦСКА) и Даниил Тарасов (10, "Салават Юлаев").
Драфт НХЛ пройдет 23-24 июня в Чикаго.