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Советник "Ред Булл": финиш Квята в топ-10 будет фантастическим результатом

Спорт
30 апреля, 10:54 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Андрей Карташов

По итогам квалификации российский пилот "Торо Россо" стал 13-м, его партнер по команде Карлос Сайнс-младший -11-м

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Российский гонщик "Формулы-1" Даниил Квят

Российский гонщик "Формулы-1" Даниил Квят

©  Вячеслав Прокофьев/ТАСС

СОЧИ, 30 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Финиш в очковой зоне гонки российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" пилотов "Торо Россо" испанца Карлоса Сайнса-младшего и россиянина Даниила Квята будет фантастическим результатом для команды. Такое мнение ТАСС высказал советник "Ред Булл" Хельмут Марко.

Пилоты "Ред Булл" австралиец Даниэль Риккьярдо и голландец Макс Ферстаппен показали в квалификации пятый и седьмой результат соответственно. Гонщики "Торо Россо", младшей команды "Ред Булл", Сайнс-младший и Квят стали 11-м и 13-м.

"Для "Ред Булл" очень хорошим результатом будет, если один из наших пилотов финиширует на подиуме, - отметил Марко. - Но более реально будет финишировать в пятерке, конечно. Что касается "Торо Россо", то если и Квят, и Сайнс финишируют в очках - это будет фантастика".

Гонка Гран-при России начнется в 15:00 мск.

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