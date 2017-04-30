Советник "Ред Булл": финиш Квята в топ-10 будет фантастическим результатом

СОЧИ, 30 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Финиш в очковой зоне гонки российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" пилотов "Торо Россо" испанца Карлоса Сайнса-младшего и россиянина Даниила Квята будет фантастическим результатом для команды. Такое мнение ТАСС высказал советник "Ред Булл" Хельмут Марко.

Пилоты "Ред Булл" австралиец Даниэль Риккьярдо и голландец Макс Ферстаппен показали в квалификации пятый и седьмой результат соответственно. Гонщики "Торо Россо", младшей команды "Ред Булл", Сайнс-младший и Квят стали 11-м и 13-м.

"Для "Ред Булл" очень хорошим результатом будет, если один из наших пилотов финиширует на подиуме, - отметил Марко. - Но более реально будет финишировать в пятерке, конечно. Что касается "Торо Россо", то если и Квят, и Сайнс финишируют в очках - это будет фантастика".

Гонка Гран-при России начнется в 15:00 мск.