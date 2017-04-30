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Наместников пропускает тренировку сборной России перед матчем Еврохоккейтура с чехами

Спорт
30 апреля, 12:19 UTC+3 ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации хоккея России, пропуск тренировочного занятия не связан с состоянием здоровья хоккеиста

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ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ /Чехия/, 30 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард Владислав Наместников пропускает утреннюю тренировку сборной России перед заключительным матчем Еврохоккейтура с командой Чехии.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации хоккея России, пропуск тренировочного занятия не связан с состоянием здоровья хоккеиста.

Встреча Чехия - Россия состоится в воскресенье в Ческе- Будеевице и начнется в 19:30 мск.

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