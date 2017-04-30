Наместников пропускает тренировку сборной России перед матчем Еврохоккейтура с чехами

ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ /Чехия/, 30 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард Владислав Наместников пропускает утреннюю тренировку сборной России перед заключительным матчем Еврохоккейтура с командой Чехии.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации хоккея России, пропуск тренировочного занятия не связан с состоянием здоровья хоккеиста.

Встреча Чехия - Россия состоится в воскресенье в Ческе- Будеевице и начнется в 19:30 мск.