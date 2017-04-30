Юрзинов: хоккеисты сборной России имеют потенциал для победы на ЧМ-2017

ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ /Чехия/, 30 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная России имеет потенциал для победы на чемпионате мира по хоккею 2017 года, который пройдет в Кельне и Париже. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер СССР и России Владимир Юрзинов-старший.

Сборная России уступила командам Швеции (3:4 ОТ) и Финляндии (0:1) в стартовых матчах последнего этапа Евротура - "Чешских хоккейных игр". В заключительной встрече турнира подопечные Олега Знарка встретятся с чехами. Игра состоится в воскресенье.

"Проиграли два первых матча. Играли неплохо, но есть над чем подумать. Есть проблемы с завершением атак. Такая же проблема была у олимпийской сборной в матчах с командой Швейцарии", - считает Юрзинов.

"Все эти встречи отличаются от игр в КХЛ (Континентальной хоккейной лиге), - продолжил специалист. - Матчи сборной гораздо активнее и агрессивнее, сталкиваемся с тактикой силового давления. Получается, что кто лучше действует перед воротами, тот и выигрывает матч. Встречи на подобных турнирах ставят много вопросов перед командами, этим они и хороши".

По мнению Юрзинова, КХЛ есть что перенять из матчей национальной команды. "Я бы с удовольствием перенес бы этот уровень агрессии в КХЛ. Все лучшее, что есть сегодня в мировом хоккее, мы должны переносить себе. А не просто жить в своем мирке", - сказал собеседник ТАСС.

Потенциал для победы на чемпионате мира

Юрзинов-старший отметил положительные качества игроков национальной сборной, которые могут помочь команде добиться успеха на предстоящем чемпионате мира.

"Нам есть о чем подумать на завтрашний день. Мне нравится отношение хоккеистов, появление новых ребят, их настрой на борьбу. Нам надо с ними работать, давать знания, технику. Я вижу у них желание, стремление, настрой, возможности и перспективу", - рассказал заслуженный тренер СССР и РФ.

"Потенциал на победу в чемпионате мира у команды есть, но нам нужно развивать его в наших игроках", - заключил Юрзинов-старший.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Кельне и Париже с 5 по 22 мая.