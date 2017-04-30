Квят: машина стала работать хорошо только под конец гонки Гран-при России

СОЧИ, 30 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Болид команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" стал работать хорошо только под конец гонки Гран-при России. Об этом ТАСС рассказал российский пилот коллектива Даниил Квят.

Квят финишировал в гонке Гран-при России 12-м.

"Последние круги были очень хорошие, - отметил Квят. - Под конец гонки удалось проехать очень неплохо. Надо понять, почему машина начала работать хорошо лишь в заключительной части Гран-при".

На вопрос, какую оценку он себе поставил бы за проведенную гонку, Квят ответил: "Пятерку".