Квят: машина стала работать хорошо только под конец гонки Гран-при России

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СОЧИ, 30 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Болид команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" стал работать хорошо только под конец гонки Гран-при России. Об этом ТАСС рассказал российский пилот коллектива Даниил Квят.
Квят финишировал в гонке Гран-при России 12-м.
"Последние круги были очень хорошие, - отметил Квят. - Под конец гонки удалось проехать очень неплохо. Надо понять, почему машина начала работать хорошо лишь в заключительной части Гран-при".
На вопрос, какую оценку он себе поставил бы за проведенную гонку, Квят ответил: "Пятерку".