Генменеджер "Нью-Джерси" подтвердил, что проведет переговоры с агентом Ковальчука

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" Рэй Шеро на следующей неделе планирует провести переговоры с агентом российского нападающего петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Ильи Ковальчука Юрием Николаевым. Об этом Шеро сообщил в интервью порталу Sportsnet.

"Я планирую на следующей неделе связаться с его агентом, - рассказал Шеро. - Посмотрим, какова вероятность возвращения Ильи".

Ранее член совета директоров СКА Александр Медведев сообщил ТАСС, что 34-летний форвард не рассматривает возможность возвращения в НХЛ.

Ковальчук выступал за "Нью-Джерси" в 2010-2013 годах. После этого перешел в СКА, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 78 матчей в КХЛ, в которых набрал 87 (38 шайб + 49 передач).