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Генменеджер "Нью-Джерси" подтвердил, что проведет переговоры с агентом Ковальчука

Спорт
30 апреля, 17:06 дата обновления: 30 апреля, 17:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, апреля. /ТАСС

Ранее член совета директоров СКА Александр Медведев сообщил ТАСС, что 34-летний форвард не рассматривает возможность возвращения в НХЛ

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Илья Ковальчук

Илья Ковальчук

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" Рэй Шеро на следующей неделе планирует провести переговоры с агентом российского нападающего петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Ильи Ковальчука Юрием Николаевым. Об этом Шеро сообщил в интервью порталу Sportsnet.

"Я планирую на следующей неделе связаться с его агентом, - рассказал Шеро. - Посмотрим, какова вероятность возвращения Ильи".

Ранее член совета директоров СКА Александр Медведев сообщил ТАСС, что 34-летний форвард не рассматривает возможность возвращения в НХЛ.

Ковальчук выступал за "Нью-Джерси" в 2010-2013 годах. После этого перешел в СКА, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 78 матчей в КХЛ, в которых набрал 87 (38 шайб + 49 передач).

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