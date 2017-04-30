Мамедьяров второй раз подряд выиграл шахматный турнир памяти Гашимова

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана стал победителем шахматного турнира памяти гроссмейстера Вугара Гашимова, который прошел в азербайджанском Шамкире.

В заключительном девятом туре Мамедьяров сыграл вничью с болгарином Веселином Топаловым. Также вничью завершились партии между американцем Уэсли Со и индийцем Пенталой Харикришной, азербайджанцем Теймуразом Раджабовым и россиянином Сергеем Карякиным, поляком Радославом Войташеком и англичанином Майклом Адамсом. Украинец Павел Эльянов уступил в матче с россиянином Владимиром Крамником.

Итоговое положение турнира: Мамедьяров (5,5 очка), Со, Топалов, Крамник (по 5), Адамс, Войташек, Карякин (по 4,5), Эльянов, Раджабов (по 4) и Харикришна (3,5).

Мемориал Вугара Гашимова проводился в Шамкире четвертый раз, турнир посвящен памяти известного азербайджанского шахматиста, скончавшегося в 2014 году от опухоли мозга в возрасте 27 лет. Дважды победителем турнира становился чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, в прошлом году первое место занял Мамедьяров.