Волейболисты казанского "Зенита" в третий раз подряд стали победителями Лиги чемпионов

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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Российский волейбольный клуб "Зенит" обыграл итальянскую "Перуджу" со счетом 3-0 в финальном матче Лиги чемпионов, который прошел в Риме. Казанцы выиграли турнир в пятый раз в истории и в третий раз подряд.
Третье место занял итальянский клуб "Лубе Чивитанова", который в воскресенье обыграл немецкий "Берлин" со счетом 3-1.
Диагональный "Зенита" Максим Михайлов был признан самым ценным игроком "Финала четырех" турнира. В символическую сборную вошли французский либеро Женя Гребенников ("Лубе Чивитанова"), аргентинский связующий Лучано де Чекко, сербский диагональный Александар Атанасиевич, сербский блокирующий Марко Подрашчанин, итальянский диагональный Иван Зайцев (все - "Перуджа"), российский блокирующий Артем Вольвич, кубинский доигровщик Вильфредо Леон (оба - "Зенит").
"Зенит" вышел на первое место по количеству побед в турнире среди команд, продолжающих свое существование. Ранее клуб становился победителем Лиги чемпионов в 2008, 2012, 2015 и 2016 годах. В 2011 году команда заняла второе место, в 2013-м - третье.
Из российских клубов также трофей завоевывали белгородский "Локомотив-Белогорье" (нынешнее название "Белогорье"; 2003, 2004) и новосибирский "Локомотив" (2013).
Лига чемпионов (до 1999 года турнир назывался Кубок европейских чемпионов) среди мужских команд разыгрывается с 1959 года, первым обладателем трофея стал московский ЦСКА, который в итоге выиграл титул рекордные 13 раз. По четыре победы у итальянских "Модены" и "Тревизо". Расформированный в 2009 году ЦСКА все свои трофеи выиграл до 1991 года.