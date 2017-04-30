Футболист Мунтари покинул поле во время матча чемпионата Италии из-за расистских выкриков

Непогода на юге и в центральной части США привела к гибели семи человекПроисшествия 1 мая, 0:34
Группа Kiss даст концерт в МосквеКультура 1 мая, 0:26
РФПЛ: полуторачасовая задержка фанатов "Спартака" на стадионе ЦСКА - вынужденная мераСпорт 1 мая, 0:16
"Зенит" может вернуться на второе место в чемпионате России по футболуСпорт 1 мая, 0:08
ПСЖ уступил "Ницце" и впервые в 2017 году проиграл в чемпионате ФранцииСпорт 30 апреля, 23:57
Финальный аккорд: сборная России завершила Еврохоккейтур победой над чехамиСпорт 30 апреля, 23:48
Гол Кальехона принес "Наполи" победу над "Интером" в матче чемпионата ИталииСпорт 30 апреля, 23:41
Футболист Мунтари покинул поле во время матча чемпионата Италии из-за расистских выкриковСпорт 30 апреля, 23:21
Проворов: сборная России по хоккею подойдет готовой к чемпионату мираСпорт 30 апреля, 23:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Ганский полузащитник "Пескары" Салли Мунтари покинул поле во время воскресного гостевого матча 34-го тура чемпионата Италии по футболу с "Кальяри" (0:1) из-за расистских выкриков болельщиков. Об этом сообщает Би-би-си.
На 89-й минуте встречи футболист пожаловался судье на расистские выкрики с трибун, попросив приостановить матч. Арбитр в ответ показал желтую карточку 32-летнему игроку, который после этого в знак протеста покинул поле.
Тренер "Пескары" Зденек Земан считает, что Мунтари не должен был самовольно покидать поле.
"Он был прав, но при этом не должен был покидать поле", - сказал Земан.
Матч "Кальяри" - "Пескара" завершился со счетом 1:0.