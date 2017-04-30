Футболист Мунтари покинул поле во время матча чемпионата Италии из-за расистских выкриков

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Ганский полузащитник "Пескары" Салли Мунтари покинул поле во время воскресного гостевого матча 34-го тура чемпионата Италии по футболу с "Кальяри" (0:1) из-за расистских выкриков болельщиков. Об этом сообщает Би-би-си.

На 89-й минуте встречи футболист пожаловался судье на расистские выкрики с трибун, попросив приостановить матч. Арбитр в ответ показал желтую карточку 32-летнему игроку, который после этого в знак протеста покинул поле.

Тренер "Пескары" Зденек Земан считает, что Мунтари не должен был самовольно покидать поле.

"Он был прав, но при этом не должен был покидать поле", - сказал Земан.

Матч "Кальяри" - "Пескара" завершился со счетом 1:0.