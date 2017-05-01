Шайба Слепышева не спасла "Эдмонтон" от поражения в матче плей-офф НХЛ с "Анахаймом"

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. "Анахайм" в гостях одержал победу над "Эдмонтоном" со счетом 6:3 в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей дубль оформил Якоб Сильверберг (6-я и 45-я минуты), также отличились Рикард Раккель (1), Райан Гецлаф (12), Крис Вагнер (30) и Райан Кеслер (51). У хозяев шайбы забросили Патрик Марун (20), российский форвард Антон Слепышев (22) и Коннор Макдэвид (29).

Раккель, отличившийся на 25-й секунде матча, забил самый быстрый гол в плей-офф в истории "Анахайма".

Для Слепышева это вторая шайба в нынешнем Кубке Стэнли.

"Анахайм" сократил отставание в серии - 1-2. Следующий матч состоится в Эдмонтоне 4 мая.