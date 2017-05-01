Хоккеист "Салавата Юлаева" Капризов перешел в московский ЦСКА

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Хоккеист "Салавата Юлаева" Капризов перешел в московский ЦСКАСпорт 1 мая, 13:06
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МОСКВА, 1 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеист уфимского "Салавата Юлаева" Кирилл Капризов перешел в московский ЦСКА. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе столичного клуба.
"Капризов стал игроком ЦСКА", - говорится в сообщении.
В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Капризов провел 54 матча, забросив 23 шайбы и отдав 22 результативные передачи. Капризов - серебряный (2016) и бронзовый (2017) призер молодежного чемпионата мира. На турнире 2017 года хоккеист стал лучшим снайпером и бомбардиром, был признан лучшим нападающим, а также вошел в символическую сборную. На драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2015 году Капризов был выбран "Миннесотой" в пятом раунде под общим 135-м номером.