ХК ЦСКА обменял Квартальнова и права на Кучерова и Якупова в СКА

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА обменял нападающего Данилу Квартальнова и права на форвардов Никиту Кучерова и Наиля Якупова в петербургский СКА. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Московский клуб взамен получил права на шведского нападающего Маркуса Юханссона и чешского защитника Давида Мусила.

19-летний Квартальнов в прошедшем сезоне КХЛ сыграл 16 матчей в составе ЦСКА, в которых отметился двумя результативными передачами. Кучеров с 2013 года выступает за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа", Якупов - с 2016 года за "Сент-Луис". Юхансон с 2011 года защищает цвета "Вашингтона", Мусил выступает в Американской хоккейной лиге (АХЛ).