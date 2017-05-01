ХК ЦСКА обменял Квартальнова и права на Кучерова и Якупова в СКА

Мутко: участие студентов-волонтеров в мероприятиях ЧМ-2018 нужно засчитать за практикуСпорт 1 мая, 14:06
Болгарин Ценов переизбран главой UWW-EuropeСпорт 1 мая, 14:02
Аэропорт Сочи ожидает до 38 тысяч пассажиров в день на время проведения Кубка конфедерацийСпорт 1 мая, 14:00
В первомайском митинге ЛДПР в центре Москвы приняли участие около 1,5 тыс. человекОбщество 1 мая, 13:49
Мутко: призовой фонд финала Кубка России по футболу составляет около 10 млн рублейСпорт 1 мая, 13:40
Брагин: перспективы хоккеиста Капризова в ЦСКА пока выглядят туманноСпорт 1 мая, 13:23
Мутко считает, что в финальном матче Кубка России "Урал" - "Локомотив" нет фаворитаСпорт 1 мая, 13:17
Финал Кубка России в фан-зоне Екатеринбурга посмотрят около 2 тысяч болельщиков ФК "Урал"Спорт 1 мая, 13:11
Хоккеист "Салавата Юлаева" Капризов перешел в московский ЦСКАСпорт 1 мая, 13:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА обменял нападающего Данилу Квартальнова и права на форвардов Никиту Кучерова и Наиля Якупова в петербургский СКА. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.
Московский клуб взамен получил права на шведского нападающего Маркуса Юханссона и чешского защитника Давида Мусила.
19-летний Квартальнов в прошедшем сезоне КХЛ сыграл 16 матчей в составе ЦСКА, в которых отметился двумя результативными передачами. Кучеров с 2013 года выступает за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа", Якупов - с 2016 года за "Сент-Луис". Юхансон с 2011 года защищает цвета "Вашингтона", Мусил выступает в Американской хоккейной лиге (АХЛ).