Организаторы ожидают до 23 тысяч зрителей на финальном матче Кубка России по футболу

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СОЧИ, 1 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Организаторы финального матча Кубка России по футболу между московским "Локомотивом" и екатеринбургским "Уралом", который пройдет на сочинском стадионе "Фишт", ожидают 20-23 тысячи зрителей. Об этом сказал на пресс-конференции заместитель губернатора Краснодарского края Николай Долуда.
Матч пройдет во вторник, начало - 18:45 мск.
"Мы надеемся, что встречу посетит порядка 20-23 тысяч зрителей", - сказал Долуда.
В воскресенье пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила ТАСС, что на матч реализовано более 18 тысяч билетов.