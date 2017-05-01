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Организаторы ожидают до 23 тысяч зрителей на финальном матче Кубка России по футболу

Спорт
1 мая, 17:05 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Антон Рассказов

По состоянию на утро воскресенья было реализовано более 18 тыс. билетов

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Стадион "Фишт"

Стадион "Фишт"

© Артур Лебедев/ТАСС

СОЧИ, 1 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Организаторы финального матча Кубка России по футболу между московским "Локомотивом" и екатеринбургским "Уралом", который пройдет на сочинском стадионе "Фишт", ожидают 20-23 тысячи зрителей. Об этом сказал на пресс-конференции заместитель губернатора Краснодарского края Николай Долуда.

Матч пройдет во вторник, начало - 18:45 мск.

"Мы надеемся, что встречу посетит порядка 20-23 тысяч зрителей", - сказал Долуда.

В воскресенье пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила ТАСС, что на матч реализовано более 18 тысяч билетов.

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