Все матчи последнего тура чемпионата России по футболу начнутся в 15:00 мск

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МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Все матчи заключительного тура чемпионата России по футболу сезона-2016/17 начнутся в 15:00 мск. Об этом сообщается на сайте Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
30-й тур состоится 21 мая. В рамках него пройдут матчи: "Арсенал" - "Спартак", "Амкар" - "Рубин", ЦСКА - "Анжи", "Оренбург" - "Ростов", "Уфа" - "Урал", "Локомотив" - "Зенит", "Томь" - "Краснодар" и "Крылья Советов" - "Терек".
В турнирной таблице лидирует "Спартак" - 60 очков (26 матчей). 52 очка у "Зенита" (26), 50 - у ЦСКА (26).