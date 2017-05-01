Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Все матчи последнего тура чемпионата России по футболу начнутся в 15:00 мск

Спорт
1 мая, 18:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, мая. /ТАСС

30-й тур состоится 21 мая

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Все матчи заключительного тура чемпионата России по футболу сезона-2016/17 начнутся в 15:00 мск. Об этом сообщается на сайте Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

30-й тур состоится 21 мая. В рамках него пройдут матчи: "Арсенал" - "Спартак", "Амкар" - "Рубин", ЦСКА - "Анжи", "Оренбург" - "Ростов", "Уфа" - "Урал", "Локомотив" - "Зенит", "Томь" - "Краснодар" и "Крылья Советов" - "Терек".

В турнирной таблице лидирует "Спартак" - 60 очков (26 матчей). 52 очка у "Зенита" (26), 50 - у ЦСКА (26).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
23
"Спартак" обыграл ЦСКА в матче чемпионата России
19
Торпеда не попала в десятку: Боттас выиграл Гран-при России, Квят остался без очков
20
Робокипер, бесплатные билеты и трофей победителя: в Москве открыли парк Кубка конфедераций
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умею жить только в тундре: как оленевод Иван Ного стал миллионером
2
Макрон пригрозил выходом Франции из ЕС, если союз не проведет реформы
3
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
4
Трамп рассказал, что решение о нанесении удара по Сирии было трудным
5
Путин освободил от должности замглавы МЧС РФ Артамонова
6
"Нафтогаз": стоимость транзита газа через Украину значительно снизится с 2020 года
7
В Таиланде в результате инцидента с рейсом "Аэрофлота" пострадали 27 человек
Темы дня
Загрузка...
Реклама