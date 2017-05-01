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"Краснодар" и "Анжи" сыграли вничью в матче чемпионата России

Спорт
1 мая, 20:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, мая. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 0:0

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МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. "Краснодар" сыграл вничью с махачкалинским "Анжи" со счетом 0:0 в домашнем матче 26-го тура чемпионата России по футболу.

"Краснодар" прервал серию из трех побед, но при этом продлил беспроигрышную серию в чемпионате России до 10 матчей. В последний раз футболисты "Краснодара" проигрывали в чемпионате страны грозненскому "Тереку" 1 декабря 2016 года (1:2). Краснодарский клуб с 45 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от идущего третьим ЦСКА на пять баллов.

"Анжи" имеет в активе 29 очков и располагается на 12-й строчке.

В следующем туре чемпионата России "Краснодар" 7 мая на выезде сыграет с "Оренбургом", "Анжи" на следующий день примет московский "Локомотив".

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