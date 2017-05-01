Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шалимов: футболистам "Краснодара" не хватило активной игры в матче с "Анжи"

Спорт
1 мая, 20:41 UTC+3 КРАСНОДАР /Корр. ТАСС, Сергей Околов

Встреча завершилась со счетом 0:0

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 1 мая. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Игроки "Краснодара" не показали острых атак в матче 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с махачкалинским "Анжи", что стало причиной нулевой ничьей. Об этом журналистам заявил главный тренер краснодарской команды Игорь Шалимов.

"Краснодар" дома сыграл с "Анжи" вничью - 0:0.

"Как обычно тяжелый матч, мы играли в свою игру, владели мячом, инициативой. Не так много было быстрых атак, остроты вообще не было, мяч ходил медленно. Второй тайм был не очень хороший. Сделали замены чуть раньше задуманного, но это не в обвинение игрокам, сегодня так сложилось, конечно, были настроены на победу, но игра была не очень с нашей стороны, надо признать", - отметил Шалимов.

"Мы идем от игры к игре. Сейчас нужно заняться восстановлением ребят, на что уйдет два дня. Итоговое место будет зависеть от количества набранных очков", - резюмировал специалист.

После 26 игр "Краснодар" имеет в активе 45 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. "Анжи", набрав 29 баллов, расположился на 12-м месте. В 27-м туре "Краснодар" 7 мая в гостях сыграет с "Оренбургом", "Анжи" днем позже примет московский "Локомотив".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
23
"Спартак" обыграл ЦСКА в матче чемпионата России
19
Торпеда не попала в десятку: Боттас выиграл Гран-при России, Квят остался без очков
20
Робокипер, бесплатные билеты и трофей победителя: в Москве открыли парк Кубка конфедераций
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал закон о запрете имен из цифр, символов и ненормативной лексики
2
Путин освободил от должности замглавы МЧС РФ Артамонова
3
Дутерте не подтверждает визит в США из-за поездки в Россию
4
Трамп заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном
5
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Умею жить только в тундре: как оленевод Иван Ного стал миллионером
Темы дня
Загрузка...
Реклама