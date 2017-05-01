Шалимов: футболистам "Краснодара" не хватило активной игры в матче с "Анжи"

КРАСНОДАР, 1 мая. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Игроки "Краснодара" не показали острых атак в матче 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с махачкалинским "Анжи", что стало причиной нулевой ничьей. Об этом журналистам заявил главный тренер краснодарской команды Игорь Шалимов.

"Краснодар" дома сыграл с "Анжи" вничью - 0:0.

"Как обычно тяжелый матч, мы играли в свою игру, владели мячом, инициативой. Не так много было быстрых атак, остроты вообще не было, мяч ходил медленно. Второй тайм был не очень хороший. Сделали замены чуть раньше задуманного, но это не в обвинение игрокам, сегодня так сложилось, конечно, были настроены на победу, но игра была не очень с нашей стороны, надо признать", - отметил Шалимов.

"Мы идем от игры к игре. Сейчас нужно заняться восстановлением ребят, на что уйдет два дня. Итоговое место будет зависеть от количества набранных очков", - резюмировал специалист.

После 26 игр "Краснодар" имеет в активе 45 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. "Анжи", набрав 29 баллов, расположился на 12-м месте. В 27-м туре "Краснодар" 7 мая в гостях сыграет с "Оренбургом", "Анжи" днем позже примет московский "Локомотив".