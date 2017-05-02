"Урал" и "Локомотив" разыграют Кубок России по футболу в Сочи

Игроки "Локомотива" на церемонии награждения после победы в финальном матче Кубка России по футболу сезона-2014/15 между командами "Локомотив" (Москва) и "Кубань" (Краснодар) © Артем Коротаев/ТАСС

СОЧИ, 2 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал" во вторник разыграют Кубок России по футболу. На кону не только трофей, но и путевка в групповой этап Лиги Европы сезона-2017/18.

Руководство "Локомотива" поставило перед главным тренером команды Юрием Семиным, вернувшимся в клуб в августе прошлого года, задачу на сезон - попадание в еврокубки, и именно ее выполнение, как ранее заявил председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков, станет одним из определяющих факторов при принятии решения о продолжении сотрудничества со специалистом в следующем сезоне. Победа в предстоящем кубковом финале - едва ли не последний шансы на ее решение, ведь команда сохраняет лишь математические шансы на попадание в Лигу Европы по итогам чемпионата - от идущего четвертым "Краснодара" железнодорожники отстают на 10 очков за четыре тура до конца.

"Это шанс, и мы хотим им воспользоваться", - лаконично ответил Семин на пресс-конференции на вопрос о перспективе еврокубков. Дополнительным подспорьем для Семина может стать и возможность стать рекордсменом по количеству выигранных кубков, опередив по этому показателю Валерия Газзаева - специалисты выигрывали трофей по четыре раза.

"Урал" может пробиться в еврокубки впервые в истории, отсчет которой ведется с 1930 года. Выступление в Лиге Европы поможет екатеринбургскому клубу и прилично заработать - у команды нет такого мощного спонсора, как у "Локомотива".

Ранее максимальным достижением екатеринбургского клуба, в прошлом называвшемся "Уралмаш", в Кубке России был полуфинал в сезоне-2007/08. "Локомотив" же, напротив, - клуб титулованный. В его активе два Кубка СССР (1936, 1957) и шесть Кубков России (1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015). Чаще, чем "Локомотив", Кубок России завоевывал только ЦСКА - 7 раз.

На пути к финалу "Урал" обыграл "Челябинск" (3:0), пермский "Амкар" (1:1, 4:2 по пенальти), "Краснодар" (3:3, 4:3 по пенальти) и казанский "Рубин" (2:1). "Локомотив" прошел подмосковные "Химки" (3:0), самарские "Крылья Советов" (3:1), "Тосно" (1:0) и "Уфу" (1:0).

Жалобы на календарь

Изначально финал Кубка планировалось провести 29 мая, однако в начале марта было решено перенести его на 2 мая в интересах сборной страны, которая в конце месяца начнет подготовку к домашнему Кубку конфедераций. Дата вновь могла быть изменена уже в апреле - Семин через пару дней после полуфиналов турнира раскритиковал календарь, который вынуждает команду за пять дней перед финалом сыграть два матча в чемпионате, и тем самым лишает ее возможности достойно подготовиться к встрече за титул. А еще через пару дней вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что перенос возможен либо на 4 мая, либо на 8-е. Решение было возложено на Российскую футбольную премьер-лигу, которая встречу переносить не стала.

Календарь ли виной или нет, но в пяти встречах чемпионата после полуфиналов Кубка команда Семина набрала только 5 очков, причем в последних двух матчах потерпела "сухие" поражения - от ЦСКА (0:4) на выезде и "Рубина" (0:1) дома. Ситуация усугубилась после тяжелой травмы капитана команды, центрального защитника Ведрана Чорлуки.

Не с лучшими результатами подходит к игре и "Урал" - за двумя победами последовали три поражения, при этом на последний матч - против грозненского "Терека" на выезде (2:5) - екатеринбургский клуб решил оставить главного тренера команды Александра Тарханова и сразу несколько основных игроков готовиться к финалу в Екатеринбурге. К игре готовятся все игроки, кроме дисквалифицированного полузащитника Дениса Кулакова.

Безусловно, дата встречи (2 мая в 2016 году не является праздничным днем) не может не сказаться на количестве болельщиков, которые смогут приехать за своими командами в Сочи, однако совсем без поддержки они не останутся. "Урал" устроил льготный чартер, на котором из Екатеринбурга прилетят 155 болельщиков, а в центре самого города будет организована фан-зона на 2 тысячи человек с большим экраном. Что касается "Локомотива", из Москвы прилетят до тысячи болельщиков на пяти самолетах, а всего с учетом регионов ожидается до шести тысяч поклонников "Локомотива".

"Сложно проводить столько игр за несколько дней. Если бы дали неделю на подготовку, подготовились бы лучше. Лучше проводить финал после окончания чемпионата", - подытожил на пресс-конференции накануне Тарханов.

Подготовка к Кубку конфедераций

Московская команда встретится в финале Кубка с немосковской в 14-й раз. Перевес у клубов из столицы - 10 побед.

Матч станет третьим тестовым на стадионе "Фишт" в преддверии Кубка конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля. В марте на арене сборная России провела контрольную встречу с командой Бельгии, а ранее в апреле она приняла матч второго дивизиона чемпионата страны между "Сочи" и "Ротором- Волгоград". Как сообщил накануне заместитель губернатора Краснодарского края Николай Далуда, стадион готов на 98 процентов, а 15 мая он планирует получить акт соответствия требованиям Международной федерации футбола (ФИФА).

На матч была назначена расширенная до пяти бригада судей во главе с одним из самых опытных и уважаемых арбитров России Алексеем Николаевым, инспектором встречи будет глава судейского комитета РФС Андрей Бутенко.