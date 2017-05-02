"Неман" попал в четвертую корзину жеребьевки хоккейной Лиги чемпионов

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Белорусский клуб "Неман" (Гродно) попал в четвертую корзину жеребьевки группового этапа хоккейной Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Также в четвертую корзину попали "Банска Быстрица" (Словакия), "Ставангер Ойлерс" (Норвегия), "Эсбьерг Энерджи" (Дания), "Кардифф Дэвилс" (Великобритания), "Гэп Рапасес" (Франция), "Комарх Краков" (Польша), "Ноттингэм Пантерс" (Великобритания). В первой корзине - "Фрёлунда" (Швеция), ХВ 71 (Швеция), "Таппара" (Финляндия), "Берн" (Швейцария), "Комета Брно" (Чехия), "Ред Булл Мюнхен" (Германия), "Вена Кэпиталс" (Австрия), "Векшё" (Швеция). Во второй корзине - ТПС (Финляндия), "Цюрих Лайонс" (Швейцария), "Били Тигри Либерец" (Чехия), "Адлер Маннгейм" (Германия), "Ред Булл Зальцбург" (Австрия), "Брюнас" (Швеция), "Калпа" (Финляндия), "Цуг" (Швейцария). В третьей корзине - "Оцеларжи Тршинец" (Чехия), "Гриззлис Вольфсбург" (Германия), "Клагенфурт" (Австрия), "Мальмё" (Швеция), "Ювяскюля" (Финляндия), "Давос" (Швейцария), "Маунтфилд" (Чехия), ХИФК (Финляндия).

Жеребьевка состоится 17 мая в Кельне во время чемпионата мира. Групповой этап Лиги чемпионов пройдет с 24 августа по 11 октября. В плей-офф, который начнется 31 октября, выйдут команды, занявшие первое и второе места в своих группах. Финал Лиги чемпионов состоится 6 февраля 2018 года.

Турнир проводится с сезона-2014/15. Учредителями лиги являются 26 клубов, шесть европейских лиг и Международная федерация хоккея (IIHF). Клубы-учредители ежегодно участвуют в турнире. Помимо них, в Лиге чемпионов играют победители национальных чемпионатов Словакии, Норвегии, Белоруссии, Дании, Великобритании, Франции, Польши и победитель Континентального кубка, которые получают лицензию на один сезон. Действующий победителем турнира является "Фрёлунда".