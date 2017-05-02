Guardian: размер призовых Уимблдонского теннисного турнира увеличится из-за падения фунта

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Оргкомитет Уимблдонского теннисного турнира увеличит размер призового фонда, чтобы компенсировать падение фунта после Brexit. Об этом сообщает газета Guardian.
В прошлом году победители этого турнира серии Большого шлема американка Серена Уильямс и британец Энди Маррей получили по £2 млн, что на 6,4% больше, чем в 2015 году. В этом году рост размера призовых может быть еще более значительным: по данным издания, победители получат по £2,25 млн. Официальная информация о призовых будет объявлена в среду.
Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля.