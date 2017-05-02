Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ХК "Авангард" обменял Бурдасова в ЦСКА на Кугрышева и Кошелева

Спорт
2 мая, 12:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

25-летний Бурдасов в прошедшем сезоне провел 46 матчей, в которых забросил 21 шайбу и сделал 10 результативных передач

Поделиться
Материал из 1 страницы
Антон Бурдасов (справа)

Антон Бурдасов (справа)

© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Авангард" обменял Антона Бурдасова в ЦСКА на нападающих Дмитрия Кугрышева и Семена Кошелева. Об этом сообщает пресс-служба омичей.

Контракт Кугрышева рассчитан на один год, соглашение Кошелева - на три. 27-летний Кугрышев в прошедшем сезоне провел 54 матча, в которых забросил 12 шайб и сделал 14 результативных передач. 21-летний Кошелев выиграл с "Красной Армией" Кубок Харламова, в составе ЦСКА нападающий провел 10 матчей, в которых забросил 11 шайб и сделал девять результативных передач.

25-летний Бурдасов в прошедшем сезоне провел 46 матчей, в которых забросил 21 шайбу и сделал 10 результативных передач.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
23
"Спартак" обыграл ЦСКА в матче чемпионата России
19
Торпеда не попала в десятку: Боттас выиграл Гран-при России, Квят остался без очков
20
Робокипер, бесплатные билеты и трофей победителя: в Москве открыли парк Кубка конфедераций
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Human Rights Watch утверждает, что в атаке на Хан-Шейхун использовалась советская бомба
2
Алексея Рогозина утвердили на должность гендиректора компании "Ил"
3
Российский союз налогоплательщиков просит проверить данные об уплате Навальным налогов
4
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
CNN: сотрудница ФБР в Сирии вышла замуж за боевика ИГ
7
Министр торговли США назвал ракетный удар по Сирии "развлечением после ужина"
Темы дня
Загрузка...
Реклама