ХК "Авангард" обменял Бурдасова в ЦСКА на Кугрышева и Кошелева

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Авангард" обменял Антона Бурдасова в ЦСКА на нападающих Дмитрия Кугрышева и Семена Кошелева. Об этом сообщает пресс-служба омичей.

Контракт Кугрышева рассчитан на один год, соглашение Кошелева - на три. 27-летний Кугрышев в прошедшем сезоне провел 54 матча, в которых забросил 12 шайб и сделал 14 результативных передач. 21-летний Кошелев выиграл с "Красной Армией" Кубок Харламова, в составе ЦСКА нападающий провел 10 матчей, в которых забросил 11 шайб и сделал девять результативных передач.

25-летний Бурдасов в прошедшем сезоне провел 46 матчей, в которых забросил 21 шайбу и сделал 10 результативных передач.