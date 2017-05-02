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На стадионе ЧМ-2018 "Волгоград-Арена" начался монтаж витражей

Спорт
2 мая, 16:33 UTC+3 ВОЛГОГРАД /Корр. ТАСС, Игорь Каленич

Параллельно ведется облицовка внешнего периметра монолитных конструкций стадиона и входных групп

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"Волгоград-Арена"

"Волгоград-Арена"

© Дмитрий Рогулин/ТАСС

ВОЛГОГРАД, 2 мая. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Строители 45-тысячной "Волгоград-Арены", которая строится к предстоящему в 2018 году чемпионату мира по футболу, приступили к витражному остеклению стадиона. Об этом ТАСС сообщила представитель генподрядчика, АО "Стройтрансгаз" (СТГ), Мария Руденко.

"Специалисты начали витражное остекление здания "Волгоград-Арены" и входных групп. Общая площадь витражей составит 11,3 тыс. кв. метров и превысит аналогичный показатель крупнейшего в городе на Волге бизнес-центра "Волгоград-Сити", - сказала Руденко.

Она уточнила, что витражное остекление выполняется из безопасного закаленного стекла с мультифункциональными свойствами. Его толщина составляет от 6 до 12 мм в зависимости от зон установки, габаритных размеров каждого витража и ветровой нагрузки, которую оно будет испытывать.

Директор строительства Сергей Камин отметил: "Для того, чтобы обеспечить оптимальное соотношение прозрачности и светопропускания, будет установлено полупросветленное стекло ExtraClear с мультифункциональными свойствами. Оно работает на отражение солнечной энергии в летний период и на сохранение тепла систем отопления внутри здания в зимний период".

Параллельно с монтажом витражей ведется облицовка внешнего периметра монолитных конструкций стадиона и входных групп: специалисты выполняют дополнительное утепление стен и монтаж вентилируемого фасада из композитных кассет общей площадью 8 тыс. кв. метров. Витражи в сочетании с вентилируемым фасадом сформируют тепловой контур "Волгоград-Арены" и входных групп.

В настоящее время на стадионе завершается монтаж гидравлического оборудования для подъема вантовой кровли "Волгоград-Арены", ее подъем начнется в мае. Возводится обходная пешеходная эстакада, продолжаются работы по внутренней отделке помещений стадиона, монтажу инженерных сетей и вертикальной планировке территории.

О стадионе

"Волгоград-Арена" строится на месте демонтированного Центрального стадиона между Мамаевым курганом и правым берегом Волги. Стадион на 45 тысяч мест станет первым в России с кровлей из вантовых конструкций (высокопрочных стальных канатов). Сумма контракта - 16,2 млрд рублей, срок окончания строительства - ноябрь 2017 года. После ЧМ-2018 "Волгоград-Арена" станет базовой для местного футбольного клуба "Ротор-Волгоград", также на стадионе будут проходить масштабные спортивные и культурные мероприятия.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Волгограде пройдут четыре матча группового этапа.

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