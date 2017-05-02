МОК и WADA договорились об усилении сотрудничества по изучению данных из доклада Макларена

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и глава независимой комиссии агентства Ричард Макларен договорились усилить сотрудничество по изучению данных из доклада Макларена о допинговых нарушениях в России. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Во вторник в штаб-квартире МОК в Лозанне состоялась встреча главы WADA Крэйга Риди, Макларена и главы МОК Томаса Баха. В ходе дискуссии Риди и Бах выразили признательность Макларену за работу по подготовке доклада, также стороны договорились усилить сотрудничество по изучению фактов, приведенных в документе.

Также было отмечено, что решение относительно российских спортсменов, которые "могли получить выгоду из допинговой ситуации в России", по-прежнему находится в ведении международных спортивных федераций.

"Встреча была очень конструктивной и плодотворной, - сказал Бах. - После откровенного обсуждения мы полны решимости тесно сотрудничать в вопросах борьбы с допингом. Наша цель состоит в том, чтобы защитить "чистых" спортсменов и не допустить повторения манипуляций с допинг-пробами".

Независимая комиссия WADA во главе с Маклареном 8 июля 2016 года представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. На его основе исполком WADA рекомендовал МОК, Международному паралимпийскому комитету (МПК) и всем международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в своих соревнованиях. В результате сборная России была представлена на Играх-2016 в усеченном составе.

В декабре 2016 года Макларен представил в Лондоне вторую часть своего доклада. После этого МОК объявил о перепроверке всех допинг-проб с Олимпиады в Сочи.