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Мутко: Россия сделала все, чтобы подготовка к ЧМ-2018 была прозрачной

Спорт
2 мая, 17:36 UTC+3 СОЧИ Дильшад Ломовских, Антон Рассказов

По словам вице-премьера, открыта вся информация о стадионах, подрядчиках, всех ценах

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Михаил Почуев/ТАСС

СОЧИ, 2 мая. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских, Антон Рассказов/. Подготовка России к чемпионату мира по футболу 2018 года прозрачна, в том числе с точки зрения стоимости строительства объектов. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

"Мы стараемся быть абсолютно открытыми, у нас открыта вся информация о стадионах, подрядчиках, открыты все цены. Мы сделали все, чтобы эти процедуры были прозрачны. Например, чтобы инвестировать в строительство стадиона, мы должны выставить проект на общественное обсуждение на сайте госзакупок", - сказал Мутко.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

Одним из крупнейших стадионов турнира является "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена"), который, в частности, примет полуфинал и матч за третье место. Стоимость строительства стадиона составила около 41 млрд рублей.

"На самом деле этот стадион высокотехнологичный, его стоимость примерно в рамках стоимости стадиона "Уэмбли", у него выдвигается поле, раздвигается крыша. Конечно, было много проверок, появлялись проблемы, но все совершенно открыто. Просто раньше стройка велась местными властями, но после получения Россией чемпионата мира мы взяли его под жесткий контроль и завершили стройку за два года", - сказал Мутко.

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