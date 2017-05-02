Мутко: российскому футболу нужен баланс в вопросе лимита на легионеров в РФПЛ

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Мутко: российскому футболу нужен баланс в вопросе лимита на легионеров в РФПЛСпорт 2 мая, 18:14
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СОЧИ, 2 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Российский футбол должен найти оптимальный баланс в том, что касается лимита на легионеров в чемпионате России. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
Сейчас в чемпионате России действует лимит по схеме "6+5", согласно которому в составе команды на поле могут находиться не более шести иностранных игроков. "Стратегия развития футбола в Российской Федерации до 2030 года" предполагает, что со временем лимит может трансформироваться в формат "15+10", по которому в заявке может быть не более 15 зарубежных футболистов, при этом их количество на поле может быть неограниченным.
"Конечно, можно купить пять сильных легионеров и выиграть чемпионат России, но надо найти баланс, чтобы мы были конкурентоспособны в Европе. Мы видим, как извилистый путь прошли Роман Зобнин, Виктор Васин. Шанс (закрепиться в основном составе клуба) невелик, ведь привозят игроков из других сборных. И мы должны поддерживать наших игроков определенными мерами, в том числе обязывать клубы иметь в составах доморощенных игроков моложе 23 лет", - сказал Мутко.