Хоккеист Панарин пока не готов делать заявлений о своем участии в Олимпиаде

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго" Артемий Панарин пока не готов заявить о том, что он выступит на Олимпиаде 2018 года независимо от решения НХЛ, как это ранее сделал форвард "Вашингтона" Александр Овечкин. Об этом он сказал журналистам.

Ранее НХЛ сделала заявление, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат на время проведения олимпийского хоккейного турнира. Овечкин вслед за этим подтвердил, что выступит в Пхенчхане в любом случае.

"Как Овечкин, я сделать не смогу. Нет у меня столько сил", - сказал Панарин.

"Мы говорим про Олимпиаду, мол, ребята будут оставаться в России ради нее. Но все, наоборот, уезжают, как будто никто на Олимпиаде не хочет играть. Думаю, что все надеются, как и я, что стороны договорятся, и из НХЛ поедут все игроки", - отметил он.