Панарин: фактор тренера имеет решающее значение для перешедших в клубы НХЛ игроков

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Для российских игроков, которые впервые в будущем сезоне будут выступать в Национальной хоккейной лиги (НХЛ), важное значение будет иметь тренер клуба за океаном. Такое мнение журналистам высказал нападающий "Чикаго" Артемий Панарин.

Нынешней весной было объявлено о переходе защитников Ярослава Дыбленко, Виктора Антипина и Алексея Береглазова, а также форварда Михаила Воробьева в клубы НХЛ.

"У них получится, если сильно хотеть. Но и немаловажно попасть в хорошую команду к хорошему тренеру. От тренера зависит многое", - сказал Панарин.