Знарок считает, что между полуфиналом и финалом ЧМ по хоккею должна быть пауза в один день

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок считает, что между полуфинальной игрой и финалом чемпионата мира должна быть пауза в один день. Об этом он заявил журналистам.

"Единственное, что я бы изменил в формуле турнира, - развел бы полуфинал и финал, чтобы пауза была в один день", - сказал Знарок.

Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. На предстоящем турнире полуфинал состоится в субботу, а финал в воскресенье.