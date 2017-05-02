Ротенберг: Войнов и Дацюк должны восстановиться к следующему сезону КХЛ

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НОВОГОРСК /Московская область/, 2 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник СКА Вячеслав Войнов и нападающий команды Павел Дацюк должны вернуться в строй к 1 июля. Об этом журналистам сообщил вице-президент петербургского хоккейного клуба Роман Ротенберг.
Оба игрока не выступали в большинстве матчей Кубка Гагарина из-за травм. Ранее член совета директоров СКА Александр Медведев сообщил ТАСС, что форвард Илья Ковальчук, который отыграл финальную серию с повреждением, должен восстановиться также к 1 июля.
"Надеемся на то, что все они к следующему сезону будут готовы. Верим, надеемся и ждем", - сказал Ротенберг.
СКА является действующим обладателем Кубка Гагарина.