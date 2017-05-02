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Семин призвал не искать виновного в драке футболистов в финале Кубка России

Спорт
2 мая, 22:12 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

При этом главный тренер "Локомотива" призвал ввести видеоповторы, чтобы "футбол продвинулся на шаг вперед"

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СОЧИ, 2 мая. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Искать виновного в том, что в финале Кубка России по футболу игроки "Локомотива" и "Урала" устроили драку, не следует. Такое мнение журналистам высказал главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

"Локомотив" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0 в финале Кубка России и стал семикратным обладателем трофея. В компенсированное ко второму тайму время началась стычка между полузащитником "Локомотива" Мануэлем Фернандешем и хавбеком "Урала" Артемом Фидлером, которая переросла в массовую драку с участием большинства игроков обеих команд и некоторых запасных. В результате красные карточки получили со стороны "Локомотива" Ари и Джефферсон Фарфан, со стороны "Урала" Фидлер и Эдгар Манучарян.

"Я согласен, что это эмоции. Наверное, не надо искать тут виновного, я какие-то эмоции проявил, хотя это тоже неправильно. Я просто хотел увести своих футболистов, чтобы не было красных карточек", - сказал Семин.

"С другой стороны, если бы были видеоповторы, то у нас футбол продвинулся бы на шаг вперед. Везде есть видеоповторы: теннис, хоккей, скоро будут машины летать. Россия должна первой стать перед чемпионатом мира, давайте это сделаем", - добавил он.

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