Семин призвал не искать виновного в драке футболистов в финале Кубка России

СОЧИ, 2 мая. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Искать виновного в том, что в финале Кубка России по футболу игроки "Локомотива" и "Урала" устроили драку, не следует. Такое мнение журналистам высказал главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

"Локомотив" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0 в финале Кубка России и стал семикратным обладателем трофея. В компенсированное ко второму тайму время началась стычка между полузащитником "Локомотива" Мануэлем Фернандешем и хавбеком "Урала" Артемом Фидлером, которая переросла в массовую драку с участием большинства игроков обеих команд и некоторых запасных. В результате красные карточки получили со стороны "Локомотива" Ари и Джефферсон Фарфан, со стороны "Урала" Фидлер и Эдгар Манучарян.

"Я согласен, что это эмоции. Наверное, не надо искать тут виновного, я какие-то эмоции проявил, хотя это тоже неправильно. Я просто хотел увести своих футболистов, чтобы не было красных карточек", - сказал Семин.

"С другой стороны, если бы были видеоповторы, то у нас футбол продвинулся бы на шаг вперед. Везде есть видеоповторы: теннис, хоккей, скоро будут машины летать. Россия должна первой стать перед чемпионатом мира, давайте это сделаем", - добавил он.