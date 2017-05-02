"Олимпиакос" стал соперником ЦСКА по полуфиналу баскетбольной Евролиги

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Греческий "Олимпиакос" стал соперником российского ЦСКА по полуфиналу баскетбольной Евролиги, обыграв турецкий "Анадолу Эфес" со счетом 87:78 в пятом матче четвертьфинала турнира.
Счет в серии до трех побед стал 3-2. Самым результативным игроком решающей встречи стал Василис Спанулис, набравший 22 очка.
"Финал четырех" пройдет в Стамбуле 19-21 мая. Во втором полуфинале сыграют испанский "Реал" и турецкий "Фенербахче".