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"Олимпиакос" стал соперником ЦСКА по полуфиналу баскетбольной Евролиги

Спорт
2 мая, 23:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

В пятом матче четвертьфинала турнира греческий клуб победил турецкий "Анадолу Эфес" со счетом 87:78

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Матч ЦСКА - "Олимпиакос"

Матч Евролиги сезона-2015/16 ЦСКА - "Олимпиакос"

© EPA/MAXIM SHIPENKOV, архив

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Греческий "Олимпиакос" стал соперником российского ЦСКА по полуфиналу баскетбольной Евролиги, обыграв турецкий "Анадолу Эфес" со счетом 87:78 в пятом матче четвертьфинала турнира.

Счет в серии до трех побед стал 3-2. Самым результативным игроком решающей встречи стал Василис Спанулис, набравший 22 очка.

"Финал четырех" пройдет в Стамбуле 19-21 мая. Во втором полуфинале сыграют испанский "Реал" и турецкий "Фенербахче".

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