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Хет-трик Роналду принес "Реалу" победу над "Атлетико" в матче футбольной Лиги чемпионов

Спорт
2 мая, 23:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

Первая полуфинальная встреча турнира между испанскими командами завершилась со счетом 3:0

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EPA/Chema Moya

EPA/Chema Moya

© Футболисты "Реала"

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. "Реал" на домашнем стадионе разгромил "Атлетико" со счетом 3:0 в рамках первого матча полуфинала футбольной Лиги чемпионов.

Хет-трик оформил Криштиану Роналду (10, 73, 86-я минуты).

Роналду стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который забил 50 мячей на стадии плей-офф. Кроме того, португалец оформил хет-трик во втором матче подряд, 18 апреля в домашней встрече с "Баварией" Роналду также забил три мяча. Этот хет-трик стал седьмым для португальца в матчах Лиги чемпионов, по количеству хет-триков в турнире он сравнялся с лидером "Барселоны" Лионелем Месси. 

Всего в активе португальца теперь 400 голов в составе "Реала". 280 мячей он забил в играх чемпионатов Испании, 89 - в Лиге чемпионов, 22 - в Кубке Испании, 9 - в остальных турнирах.

Ответный матч между испанскими командами пройдет 10 мая в Мадриде на домашнем стадионе "Атлетико".

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