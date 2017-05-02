Хет-трик Роналду принес "Реалу" победу над "Атлетико" в матче футбольной Лиги чемпионов

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Хет-трик Роналду принес "Реалу" победу над "Атлетико" в матче футбольной Лиги чемпионовСпорт 2 мая, 23:38
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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. "Реал" на домашнем стадионе разгромил "Атлетико" со счетом 3:0 в рамках первого матча полуфинала футбольной Лиги чемпионов.
Хет-трик оформил Криштиану Роналду (10, 73, 86-я минуты).
Роналду стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который забил 50 мячей на стадии плей-офф. Кроме того, португалец оформил хет-трик во втором матче подряд, 18 апреля в домашней встрече с "Баварией" Роналду также забил три мяча. Этот хет-трик стал седьмым для португальца в матчах Лиги чемпионов, по количеству хет-триков в турнире он сравнялся с лидером "Барселоны" Лионелем Месси.
Всего в активе португальца теперь 400 голов в составе "Реала". 280 мячей он забил в играх чемпионатов Испании, 89 - в Лиге чемпионов, 22 - в Кубке Испании, 9 - в остальных турнирах.
...398, 399... 400! ⚽— Real Madrid C. F. (@realmadrid) 2 мая 2017 г.
⭐ @Cristiano ⭐#HalaMadrid pic.twitter.com/p8bwfd2Ui4
Ответный матч между испанскими командами пройдет 10 мая в Мадриде на домашнем стадионе "Атлетико".