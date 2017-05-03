Российские гандболисты проведут два отборочных матча со шведами

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Мужская сборная России по гандболу проведет в среду и субботу два отборочных матча чемпионата Европы 2018 года с соперниками из Швеции. Российская команда лишилась нескольких травмированных игроков, в том числе одного из лидеров Сергея Горбока, выбывшего из строя в матче за свой клуб в Лиге чемпионов.

В шестой отборочной группе сборная Швеции лидирует, набрав 4 очка, у российской сборной - два очка за ничьи с командами Словакии и Черногории (по 1 очку) в ноябре прошлого года. В финальный турнир, который пройдет в январе следующего года в Хорватии, выходят по две команды из семи отборочных групп, а также сборная, имеющая лучшие показатели среди занявших третьи места.

Сборная Швеции является фаворитом 6-й группы, скандинавы постепенно возвращаются в число сильнейших команд мира, как это было 90-х и начале 2000-х. На трех Олимпийских играх подряд шведская команда выигрывала серебряные медали, в 1999 году стала чемпионом мира, а в 1994, 1998, 2000 и 2002 гг - чемпионом Европы. Затем мужской гандбол в Швеции пережил болезненную смену поколений - команда не пробилась на Олимпиады 2004 и 2008 гг, а на чемпионатах мира и Европы остается без медалей уже 15 лет. Однако на январском чемпионате мира во Франции сборная Швеции выступила обнадеживающе, дойдя до четвертьфинала, где уступила хозяевам - будущим победителям турнира.

Возглавляет шведов 36-летний Кристьян Андрессон, - уроженец Швеции, выступавший за сборную Исландии, в том числе и на Олимпиаде 2004 года.

Сборной России вернуться пока не удается

15-20 лет назад главным соперником сборной Швеции становилась российская сборная, которой под руководством Дмитрия Торгованова пока не удается вернуться на уровень хотя бы восьмерки сильнейших команд мира. С 2006 года сборная России не поднималась выше девятого места на чемпионатах Европы, а на последнем чемпионате мира осталась лишь 12-й, проиграв в 1/8 финала словакам.

Наставнику сборной России Дмитрию Торгованову с большим трудом удалось набрать боеспособный состав на матчи со шведами - смена поколений и травмы привели к большим потерям. Травмированы голкипер Виктор Киреев, а также Павел Альтман и Дмитрий Житников, которых Торгованов считает системообразующими в атаке сборной, по семейным обстоятельствам пропустит матчи Тимур Дибиров. Несколько дней назад получил травму и один из лидеров - Сергей Горбок, выступающий за венгерский клуб "Пик" из Сегеда.

В итоге Торгованов в матчах со шведами рассчитывает на 17 игроков. Это вратари Вадим Богданов ("Азоты Пулавы", Польша), Дмитрий Павленко, Олег Грамс (оба - "Чеховские медведи"), полевые игроки Даниил Шишкарев и Александр Деревень (оба - "Вардар", Македония), Сергей Шельменко, Игорь Сорока, Глеб Калараш и Лев Целищев (все - "Мотор", Украина), Дмитрий Богданов и Дмитрий Киселев ("Университет- Нева"), Руслан Дашко ("Динамо-Виктор"), Игорь Карлов и Александр Шкуринский (оба - СКИФ), Азат Валиуллин ("Лемго", Германия), Денис Васильев ("Динамо-Астрахань"), Роман Остащенко ("Чеховские медведи").

3 мая команды России и Швеции сыграют на "Сибур-Арене" в Санкт-Петербурге - родном городе Торгованова, где он выступал за местную "Неву" (начало - 20:00 мск), а 6 мая состоится встреча в Линчепинге на "Сааб-Арене" (18:15). Несмотря на все потери, в матчах со шведами необходимо брать, как минимум, два очка, хотя главный матч за второе место в группе сборная России проведет 17 июня в Москве с черногорцами. Тремя днями ранее российские гандболисты сыграют в Братиславе против словаков.

Сборная России принимала участие во всех 12 финальных турнирах чемпионатов Европы, проводящихся с 1994 года, а в 1996 году выиграла золотые медали. В 1994 и 2000 гг российская команда уступала в финалах шведам, которые побеждали на континентальном уровне чаще других - четырежды. Три титула у сборной Франции, а в 2016 году чемпионом Европы стала команда Германии. На том турнире во втором групповом раунде сборные России и Швеции сыграли в польском Вроцлаве вничью (28:28), однако выйти в полуфинал обе команды не сумели.