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"Рейнджерс" победили "Оттаву" в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ

Спорт
3 мая, 4:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

"Рейнджерс" победили на своей площадке со счетом 4:1 и сократили отставание в серии второго раунда Кубка Стэнли - 1-2

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Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс"

Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс"

© AP Photo/Mary Altaffer

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" на своей площадке победил "Оттаву" со счетом 4:1 в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Рейнджерс" шайбы забросили Матс Цуккарелло (6-я минута), Майкл Грабнер (14), Рик Нэш (33) и Оскар Линдберг (39). У "Оттавы" отличился Жан-Габриэль Пажо (39).

Лучшим игроком матча был признан Цуккарелло, на счету которого еще результативная передача. Голкипер "Рейнджерс" Хенрик Лундквист, отразивший 26 из 27 бросков стал второй звездой встречи, форвард "Рейнджерс" Мика Зибанежад - третьей.

"Рейнджерс" сократили отставание в серии второго раунда - 1-2.

Четвертая игра серии между командами состоится также в Нью-Йорке в ночь на пятницу.

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