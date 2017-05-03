"Бостон" победил "Вашингтон" в матче серии 1/4 финала плей-офф НБА, Томас набрал 53 очка

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. "Бостон" одержал победу в овертайме над "Вашингтоном" со счетом 129:119 во втором домашнем матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник хозяев, один из самых низкорослых игроков лиги (рост 175 см) Айзея Томас, в активе которого 53 очка за 44 минуты (29 из них - в четвертой четверти). Он стал пятым игроком в истории "Бостона", набравшим 50 и более очков в матче плей-офф НБА. Кроме того, подобная результативность является лучшей в лиге с 2003 года, когда известный в прошлом разыгрывающий "Филадельфии" Аллен Айверсон набрал 55 очков. Остальные игроки команды не смогли достичь отметки в 20 набранных за встречу очков, на втором месте по результативности у "Бостона" значится центровой Эл Хорфорд, сделавший дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов.

У "Вашингтона" лучшим по результативности стал разыгрывающий Джон Уолл, в активе которого дабл-дабл из 40 очков и 13 передач, он стал первым баскетболистом в истории своей команды, которому покорился рубеж в 40 набранных очков и 10 передач в плей-офф. Кроме того, Уолл и Томас стали первыми с 2011 года игроками в командах, играющих друг с другом в плей-офф, кому удалось набрать по 40 и более очков в очной серии. В 2011 году аналогичным достижением отметились тяжелый форвард "Далласа" Дирк Новицки (48) и бывший игрок "Оклахомы" (ныне - "Голден Стэйт") легкий форвард Кевин Дюрант (41). Также дабл- даблом у "Вашингтона" отметился центровой Марцин Гортат (14 очков + 10 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Бостона", следующая игра серии пройдет 5 мая на площадке "Вашингтона".

В другой встрече дня "Голден Стэйт" дома нанес поражение "Юте" - 106:94. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Стефен Карри, в активе которого 22 очка за 29 минут. Он также записал на свой счет один перехват, чего хватило для того, чтобы стать лучшим игроком "Уорриорз" по общему числу перехватов в плей-офф (107), превзойдя знаменитого легкого форварда команды Рика Бэрри, выступавшего за клуб в 70-х годах. У "Юты" лучшим по результативности стал центровой Руди Гобер (13).

"Голден Стэйт" повел в серии - 1-0. Следующая встреча пройдет 5 мая, хозяевами паркета снова будут "Уорриорз".