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Баскетболист "Бостона" Томас посвятил победу над "Вашингтоном" погибшей сестре

Спорт
3 мая, 8:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Сестра разыгрывающего защитника "Бостона" погибла в ДТП в середине апреля в возрасте 22 лет

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Разыгрывающий защитник "Бостона" Айзея Томас посвятил победу над "Вашингтоном" во втором матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) своей погибшей в автокатастрофе сестре Чине. Слова Томаса приводит пресс-служба "Бостона".

Встреча прошла в среду, "Бостон" одержал победу в овертайме со счетом 129:119. Томас стал самым результативным игроком матча с 53 очками в активе. В день матча сестре баскетболиста могло исполниться 23 года.

"Не было никаких других вариантов, кроме как выйти на площадку в ее день рождения, - сказал Томас. - Я хотел выиграть ради нее".

Авария, в которой погибла Чина Томас, произошла 16 апреля на трассе между Такомой и Сиэтлом. Автомобиль с девушкой вылетел за пределы дороги и ударился в заграждение. Как сообщалось, она не была пристегнута.

"Бостон" по итогам регулярного сезона занял первое место в таблице Восточной конференции, Томас на данной стадии турнира провел 76 игр, в среднем набирая по 29 очков за игру.

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