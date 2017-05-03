Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
Добрости
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.05:
$ 56.95
€ 62.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Легкоатлетка Чермошанская дисквалифицирована на два года за допинг

Спорт
3 мая, 10:53 дата обновления: 3 мая, 11:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Спортсменка признала вину в нарушении антидопинговых правил, срок ее дисквалификации отсчитывается с 1 июля 2016 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Юлия Чермошанская на Играх в Пекине

Юлия Чермошанская на Играх в Пекине

© Виталий Белоусов/ТАСС

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) объявила о двухлетней дисквалификации бегуньи Юлии Чермошанской за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

Отмечается, что Чермошанская подписала форму признания санкций за нарушение антидопинговых правил. Срок ее дисквалификации отсчитывается с 1 июля 2016 года. Аннулированию подлежат результаты спортсменки, показанные в период с 20 августа 2008 года (даты отбора положительной пробы) по 19 августа 2010 года. Аналогичные признательные формы были подписаны еще двумя легкоатлетами: Анной Омеровой и Сосланом Цириховым (оба - толкание ядра), указанные спортсмены также получили двухлетние дисквалификации.

Международный олимпийский комитет (МОК) 17 августа 2016 года объявил о лишении сборной России золота Олимпийских игр 2008 года в Пекине в женской эстафете 4х100 м из-за положительного допинг-теста Чермошанской. Решение было принято по итогам перепроверки ее пробы с Игр-2008, которая дала положительный результат на два запрещенных вещества - станозолол и туринабол. Вместе с Чермошанской в эстафете выступали Евгения Полякова, Александра Федорива и Юлия Гущина. 

Спортсменка планировала оспорить решение в Спортивном арбитражном суде (КАС) в Лозанне, но впоследствии отказалась от этого намерения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
22
"Локомотив" завоевал Кубок России по футболу на фоне скандалов
Футболисты "Локомотива"
18
"Локомотив" стал семикратным обладателем Кубка России по футболу
23
"Спартак" обыграл ЦСКА в матче чемпионата России
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эрдоган призвал РФ срочно снять все торговые ограничения
2
Акции АФК "Система" упали на 27% на фоне подачи иска "Роснефтью"
3
ИГ взяло на себя ответственность за атаку на военных НАТО в Кабуле
4
Опубликован список пятиэтажек, подпадающих под голосование о реновации в Москве
5
Футболисты "Локомотива" и "Урала" устроили массовую драку на поле в финале Кубка России
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Археологи нашли в Центральном Китае 18 могил гуннов
Темы дня
Загрузка...
Реклама