Легкоатлетка Чермошанская дисквалифицирована на два года за допинг

В Омске встретили военный эшелон "Армия победы"Сибирь 3 мая, 11:39
Санкт-Петербургские биологи разработали рекомендации по озеленению АрктикиНаука 3 мая, 11:27
Первая "ракетка" мира Маррей считает, что Шарапова получит wild card на УимблдонСпорт 3 мая, 11:25
Боксерский бой Курбанов - Мосли отложен до декабряСпорт 3 мая, 11:21
Эрдоган призвал РФ срочно снять все торговые ограниченияЭкономика и бизнес 3 мая, 11:14
Спрей на рибонуклеиновой кислоте может заменить пестицидыСоциальная ответственность 3 мая, 11:10
ИГ взяло на себя ответственность за атаку на военных НАТО в КабулеМеждународная панорама 3 мая, 11:08
Субсидии на утилизацию судов обменяют на отказ от использования других инструментовТранспорт 3 мая, 11:06
Источник: пострадавший в драке на матче в Сочи болельщик не захотел остаться в больницеСпорт 3 мая, 10:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) объявила о двухлетней дисквалификации бегуньи Юлии Чермошанской за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.
Отмечается, что Чермошанская подписала форму признания санкций за нарушение антидопинговых правил. Срок ее дисквалификации отсчитывается с 1 июля 2016 года. Аннулированию подлежат результаты спортсменки, показанные в период с 20 августа 2008 года (даты отбора положительной пробы) по 19 августа 2010 года. Аналогичные признательные формы были подписаны еще двумя легкоатлетами: Анной Омеровой и Сосланом Цириховым (оба - толкание ядра), указанные спортсмены также получили двухлетние дисквалификации.
Международный олимпийский комитет (МОК) 17 августа 2016 года объявил о лишении сборной России золота Олимпийских игр 2008 года в Пекине в женской эстафете 4х100 м из-за положительного допинг-теста Чермошанской. Решение было принято по итогам перепроверки ее пробы с Игр-2008, которая дала положительный результат на два запрещенных вещества - станозолол и туринабол. Вместе с Чермошанской в эстафете выступали Евгения Полякова, Александра Федорива и Юлия Гущина.
Спортсменка планировала оспорить решение в Спортивном арбитражном суде (КАС) в Лозанне, но впоследствии отказалась от этого намерения.