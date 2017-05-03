Легкоатлетка Чермошанская дисквалифицирована на два года за допинг

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) объявила о двухлетней дисквалификации бегуньи Юлии Чермошанской за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

Отмечается, что Чермошанская подписала форму признания санкций за нарушение антидопинговых правил. Срок ее дисквалификации отсчитывается с 1 июля 2016 года. Аннулированию подлежат результаты спортсменки, показанные в период с 20 августа 2008 года (даты отбора положительной пробы) по 19 августа 2010 года. Аналогичные признательные формы были подписаны еще двумя легкоатлетами: Анной Омеровой и Сосланом Цириховым (оба - толкание ядра), указанные спортсмены также получили двухлетние дисквалификации.

Международный олимпийский комитет (МОК) 17 августа 2016 года объявил о лишении сборной России золота Олимпийских игр 2008 года в Пекине в женской эстафете 4х100 м из-за положительного допинг-теста Чермошанской. Решение было принято по итогам перепроверки ее пробы с Игр-2008, которая дала положительный результат на два запрещенных вещества - станозолол и туринабол. Вместе с Чермошанской в эстафете выступали Евгения Полякова, Александра Федорива и Юлия Гущина.

Спортсменка планировала оспорить решение в Спортивном арбитражном суде (КАС) в Лозанне, но впоследствии отказалась от этого намерения.