Сборная России по хоккею прилетела в Кельн на чемпионат мира

КЕЛЬН /Германия/, 3 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России прилетела в Кельн, где примет участие в матчах группы А чемпионата мира по хоккею. Игры будут проходить на "Ланксесс-Арене", вмещающей 18,5 тысячи зрителей.

Российская команда проведет первый матч в пятницу, она встретится со сборной Швеции. В воскресенье российские хоккеисты сыграют с итальянцами, 8 мая - с немцами, 11 мая - с датчанами, 13 мая - со словаками, 15 мая - с латвийцами, 16 мая - с американцами. В четвертьфинал выйдут команды, занявшие в группе места с первого по четвертое.

Матчи группы В, в которой выступят сборные Белоруссии, Канады, Норвегии, Словакии, Финляндии, Франции, Чехии и Швейцарии, состоятся в Париже.

Финал чемпионата мира пройдет 21 мая в Кельне.