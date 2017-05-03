Сборная России по хоккею прилетела в Кельн на чемпионат мира

Решение о предоставлении wild card Шараповой на Уимблдон будет принято 20 июняСпорт 3 мая, 16:09
"Она продолжает идти навстречу Путину": европейские СМИ о визите Меркель в РФМеждународная панорама 3 мая, 16:00
Футболист "Ромы" Тотти завершит карьеру по окончании сезонаСпорт 3 мая, 15:59
ДОНСТРОЙ открыл сезон фонтановНовости партнеров 3 мая, 15:56
Геркус заявил, что матч за Суперкубок России по футболу пройдет на стадионе "Локомотив"Спорт 3 мая, 15:40
Организатор турнира в Мадриде: маркетинг не был основой для выдачи wild card ШараповойСпорт 3 мая, 15:34
Marca: клуб НБА "Оклахома" может предложить Уэстбруку рекордный контракт на $217 млнСпорт 3 мая, 15:18
Правозащитники на Урале предложили возвращать штрафы по испорченным видеофиксаторамНовости Урала 3 мая, 15:17
Сборная России по хоккею прилетела в Кельн на чемпионат мираСпорт 3 мая, 15:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КЕЛЬН /Германия/, 3 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России прилетела в Кельн, где примет участие в матчах группы А чемпионата мира по хоккею. Игры будут проходить на "Ланксесс-Арене", вмещающей 18,5 тысячи зрителей.
Российская команда проведет первый матч в пятницу, она встретится со сборной Швеции. В воскресенье российские хоккеисты сыграют с итальянцами, 8 мая - с немцами, 11 мая - с датчанами, 13 мая - со словаками, 15 мая - с латвийцами, 16 мая - с американцами. В четвертьфинал выйдут команды, занявшие в группе места с первого по четвертое.
Матчи группы В, в которой выступят сборные Белоруссии, Канады, Норвегии, Словакии, Финляндии, Франции, Чехии и Швейцарии, состоятся в Париже.
Финал чемпионата мира пройдет 21 мая в Кельне.