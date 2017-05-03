Футболист "Ромы" Тотти завершит карьеру по окончании сезона

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Нападающий итальянского футбольного клуба "Рома" Франческо Тотти завершит карьеру после окончания текущего сезона и займет пост директора клуба. Об этом сообщил спортивный директор клуба Рамон Мончи, слова которого приводит портал Football Italia.
"Что касается Тотти, то я уже был в курсе о его соглашении с "Ромой", что этот сезон станет для него последним, - сказал Мончи. - После он займет пост директора. Тотти - это и есть "Рома", я хочу узнать хотя бы один процент из того, что знает он".
40-летний Тотти является чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии. Вместе с "Ромой", в составе которой он провел всю карьеру, становился чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка страны и двукратным обладателем Суперкубка Италии.
В текущем сезоне Тотти провел 20 матчей за клуб, в которых забил три мяча и сделал семь результативных передач.