Россиянин Некрасов стал серебряным призером этапа Кубка мира по стендовой стрельбе

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Россиянин Артем Некрасов стал серебряным призером в дабл-трапе на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе, который проходит в Ларнаке (Кипр).

В финале Некрасов набрал 72 очка из 80 возможных.

Победу одержал итальянец Даниэле ди Спиньо (78), третьим стал его соотечественник Давиде Гаспарини (56).

Соревнования в Ларнаке завершатся 8 мая.