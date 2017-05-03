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Андрей Кириленко избран в центральное бюро FIBA

Спорт
3 мая, 18:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

На заседании также были определены хозяева чемпионатов мира 2018 года для игроков не старше 17 лет

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Андрей Кириленко

Андрей Кириленко

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко избран в центральное бюро Международной федерации баскетбола (FIBA). Об этом сообщает пресс-служба РФБ.

Заседание центрального бюро FIBA состоялось в среду в Гонконге. Помимо Кириленко, в состав центрального бюро вошли Яо Мин (президент Китайской баскетбольной ассоциации), Юко Мицуя (президент Японской баскетбольной ассоциации), Астериос Зойс (член бюро FIBA-Европа) и Лена Уоллин-Канзи (генеральный секретарь Шведской федерации баскетбола).

На заседании также были определены хозяева чемпионатов мира 2018 года для игроков не старше 17 лет. Женский турнир пройдет в Минске, а мужской - в аргентинских городах Росарио и Санта-Фе.

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