Хоккеисты сборной России проводят первую тренировку в Кельне перед ЧМ

КЕЛЬН /Германия/, 3 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная России по хоккею начала свое первое тренировочное занятие в Кельне перед стартом чемпионата мира.

Тренировка проходит на "Ланксесс-Арене".

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 22 мая в Кельне и Париже. Сборная России, выступающая в группе А, проведет все матчи предварительной стадии в Кельне.