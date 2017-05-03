Хоккеисты сборной России проводят первую тренировку в Кельне перед ЧМ

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КЕЛЬН /Германия/, 3 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная России по хоккею начала свое первое тренировочное занятие в Кельне перед стартом чемпионата мира.
Тренировка проходит на "Ланксесс-Арене".
Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 22 мая в Кельне и Париже. Сборная России, выступающая в группе А, проведет все матчи предварительной стадии в Кельне.