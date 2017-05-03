Финансовые гарантии 16 клубов на сезон-2017/18 соответствуют регламенту КХЛ

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Документы о финансовых гарантиях 16 клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) соответствуют регламенту, у других 13 команд лига запросила уточняющие документы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

"Все клубы, выступавшие в чемпионате-2016/17, предоставили финансовую информацию касательно сезона-2017/18. Документы 16 клубов о финансовых гарантиях на следующий сезон соответствуют требованиям регламента КХЛ. У 13 других клубов лига запросила уточняющие и разъясняющие документы, на основе которых на рассмотрение совета директоров КХЛ в мае 2017 года будет вынесен вопрос об их допуске к участию в чемпионате-2017/18", - говорится в сообщении пресс-службы.

В сезоне-2016/17 в КХЛ выступали 29 клубов.