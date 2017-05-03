Витолиньш: сборная России по хоккею начнет чемпионат мира с 22 игроками в заявке

КЕЛЬН /Германия/, 3 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России начнет чемпионат мира по хоккею с 22 игроками в заявке из 25 возможных. Об этом журналистам сообщил тренер команды Харийс Витолиньш.

Первый матч россияне проведут 5 мая с командой Швеции.

"У нас будут 12 нападающих и семь защитников, плюс два вратаря на игру и третий в заявке на турнир. Т. е. еще три места свободно. Правила такие, что можно поменять аккредитацию у любого игрока на того, кто сейчас не аккредитован. Заявку на первый матч мы подадим в день игры", - сказал Витолиньш.

Чемпионат мира пройдет в Париже и Кельне с 5 по 21 мая.