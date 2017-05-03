Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Витолиньш: сборная России по хоккею начнет чемпионат мира с 22 игроками в заявке

Спорт
3 мая, 20:17 дата обновления: 3 мая, 20:18 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Первый матч россияне проведут 5 мая с командой Швеции

Поделиться
Материал из 1 страницы
Харийс Витолиньш

Харийс Витолиньш

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 3 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России начнет чемпионат мира по хоккею с 22 игроками в заявке из 25 возможных. Об этом журналистам сообщил тренер команды Харийс Витолиньш.

Первый матч россияне проведут 5 мая с командой Швеции.

"У нас будут 12 нападающих и семь защитников, плюс два вратаря на игру и третий в заявке на турнир. Т. е. еще три места свободно. Правила такие, что можно поменять аккредитацию у любого игрока на того, кто сейчас не аккредитован. Заявку на первый матч мы подадим в день игры", - сказал Витолиньш.

Чемпионат мира пройдет в Париже и Кельне с 5 по 21 мая.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по хоккею
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
22
"Локомотив" завоевал Кубок России по футболу на фоне скандалов
Футболисты "Локомотива"
18
"Локомотив" стал семикратным обладателем Кубка России по футболу
23
"Спартак" обыграл ЦСКА в матче чемпионата России
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинские радикалы грозят провести 9 мая акцию "Смертный полк"
2
Все, кроме помидоров: Москва и Анкара договорились о снятии торговых ограничений
3
Интерпол прекратил розыск Виктора Януковича и его сына
4
Директор ФБР: Россия продолжает вмешиваться в политические процессы в США
5
Борис Корчевников назначен директором телеканала "Спас"
6
В Совфеде предложили запретить самозанятым россиянам выезжать за границу
7
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама