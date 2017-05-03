Витолиньш: сборная России по хоккею начнет чемпионат мира с 22 игроками в заявке

Хоккеист Любимов отметил хорошую конкуренцию в сборной России перед ЧМСпорт 3 мая, 20:35
Витолиньш: сборная России по хоккею начнет чемпионат мира с 22 игроками в заявкеСпорт 3 мая, 20:17
Мацуев не сомневается, что "Спартак" станет чемпионом России по футболуСпорт 3 мая, 19:59
Мутко: установка на одном стадионе системы видеоповторов стоит $1,2 млнСпорт 3 мая, 19:37
Мутко: участники драки в матче "Урал" - "Локомотив" обязательно будут наказаныСпорт 3 мая, 19:25
Мутко заявил, что в российском футболе нет больших проблем с судействомСпорт 3 мая, 19:19
Хоккеист Капризов пропустил первую тренировку сборной России в КельнеСпорт 3 мая, 19:10
Агент: ЦСКА сделал предложение по контракту хоккеисту ПивцакинуСпорт 3 мая, 19:05
Президент DFB: чемпионат мира в России станет праздником футболаСпорт 3 мая, 19:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КЕЛЬН /Германия/, 3 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России начнет чемпионат мира по хоккею с 22 игроками в заявке из 25 возможных. Об этом журналистам сообщил тренер команды Харийс Витолиньш.
Первый матч россияне проведут 5 мая с командой Швеции.
"У нас будут 12 нападающих и семь защитников, плюс два вратаря на игру и третий в заявке на турнир. Т. е. еще три места свободно. Правила такие, что можно поменять аккредитацию у любого игрока на того, кто сейчас не аккредитован. Заявку на первый матч мы подадим в день игры", - сказал Витолиньш.
Чемпионат мира пройдет в Париже и Кельне с 5 по 21 мая.