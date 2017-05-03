Россиянин Бекбулатов завоевал золото ЧЕ по вольной борьбе

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Россиянин Ильяс Бекбулатов завоевал золотую медаль чемпионата Европы по вольной борьбе в весовой категории до 65 кг.

В финальной схватке россиянин победил болгарина Борислава Новачкова со счетом 10:0.

Бронзовые медали завоевали Зураби Якобишвили (Грузия) и Давид Хабат (Словения).

Чемпионат Европы проходит со 2 по 7 мая в сербском Нови- Саде.