"Аякс" разгромил "Лион" в первом полуфинальном матче футбольной Лиги Европы

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Голландский "Аякс" на своем поле разгромил французский "Лион" со счетом 4:1 в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги Европы.
В составе "Аякса" мячи забили Бертран Траоре (25-я и 71-я минуты), Каспер Дольберг (34) и Амин Юнес (49). У гостей отличился Матье Вальбуэна (66).
Ответный матч пройдет 11 мая в Лионе. Во втором полуфинале в четверг сыграют "Сельта" (Испания) и "Манчестер Юнайтед" (Англия).
Финал пройдет 24 мая в шведской Сольне.