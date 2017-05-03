"Аякс" разгромил "Лион" в первом полуфинальном матче футбольной Лиги Европы

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Голландский "Аякс" на своем поле разгромил французский "Лион" со счетом 4:1 в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги Европы.

В составе "Аякса" мячи забили Бертран Траоре (25-я и 71-я минуты), Каспер Дольберг (34) и Амин Юнес (49). У гостей отличился Матье Вальбуэна (66).

Ответный матч пройдет 11 мая в Лионе. Во втором полуфинале в четверг сыграют "Сельта" (Испания) и "Манчестер Юнайтед" (Англия).

Финал пройдет 24 мая в шведской Сольне.