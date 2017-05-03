Россиянин Болтукаев стал вторым на ЧЕ по вольной борьбе

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Россиянин Анзор Болтукаев завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг.

В финальной схватке россиянин уступил представителю Турции Ризе Илдириму со счетом 2:4.

Бронзовые медали завоевали Александр Гуштын (Белоруссия) и Элизбар Одикадзе (Грузия).

Чемпионат Европы проходит со 2 по 7 мая в сербском Нови- Саде.