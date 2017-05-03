Полиция Франции обыскала сборную Белоруссии по хоккею на вокзале в Париже

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Французская полиция провела тщательный досмотр сборной Белоруссии по хоккею, прибывшей в Париж для участия в чемпионате мира. Об этом пишет белорусское издание "Прессбол".
Сборная Белоруссии в среду прибыла на поезде из Бордо, где проводила последние матчи Евровызова.
"Когда поезд прибыл, нас якобы в целях безопасности, попросили задержаться в вагоне, - рассказал один из очевидцев событий. - Через несколько минут, когда было дано разрешение на выход, мы попали в полицейское оцепление, которое неожиданно превратилось в импровизированный пункт таможенного досмотра. Причем довольно жесткого: личные вещи игроков и тренеров подверглись очень тщательному досмотру. Как показалось, с особой тщательностью досматривали багаж возрастных тренеров".
"Что касается врача нашей сборной, то в его вещах пересмотрели каждую таблетку и ампулу. При этом, что интересно, переводчиком выступал французский гид нашей команды: видимо, никто из досматривавших не владел кириллицей. Все попытки выяснить, в чем дело, натыкались на жесткое "не мешайте работать", - добавил источник.
"Досмотр длился около 20 минут, и все это время мы находились в оцеплении людей в форме. Кажется, помимо полиции, там были и военные. Закончилось это тем, что нам сказали "хорошо, у вас все в порядке", - добавил очевидец.
Первый матч на турнире сборная Белоруссии проведет в пятницу против команды Финляндии. Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.