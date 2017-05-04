Путин отметил рост стремления заниматься спортом в обществе, особенно у молодежи

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил растущее стремление заниматься спортом в обществе, особенно среди молодежи. "Важно, что сегодня в обществе, и особенно среди молодежи, набирает силу и возрождается стремление заниматься спортом, ценить преимущества здорового, активного образа жизни", - заявил он в телеграмме поздравления участникам, гостям и организаторам VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги с открытием финального этапа соревнований.
Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства отметил заслуги Лиги в развитии интереса к спорту в обществе. "Наша страна всегда славилась хоккейной школой и ее победными традициями, - подчеркнул президент. - В основе такого успеха была, без сомнения, большая популярность и востребованность массового спорта, мощная система отбора и подготовки талантливых игроков".
"Отрадно, что в нынешнем году количество команд- участниц Фестиваля вновь выросло, - заявил Путин. - А значит - усилиями организаторов, тренеров, энтузиастов этот успешный проект продолжает развиваться. Пусть Лига и впредь расширяет свои горизонты, "прирастает" новыми любительскими клубами и болельщиками".
Финал VI Всероссийского фестиваля по хоккею проходит в Сочи на пяти катках с 3 по 17 мая при участии 155 команд из 73 регионов России.