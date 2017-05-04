МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Клуб Континентальной хоккейной лиги "Сочи" подал заявку на участие в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Представлять "Сочи" в МХЛ будет ступинский "Капитан", с которым подписано партнерское соглашение.

Главным тренером подмосковной команды будет Дмитрий Гоголев, его помощниками станут Алексей Подолинский и Олег Глебов.

"Сочи" основан в 2014 году и с сезона-2014/15 играет в КХЛ, однако клуб не имел своей команды в МХЛ.

Молодежная хоккейная лига была создана в 2009 году. Главным призом МХЛ является Кубок Харламова. Победителями лиги становились "Стальные Лисы" (2010), "Красная Армия" (2011, 2017), "Омские Ястребы" (2012, 2013), МХК "Спартак" (2014), "Чайка" (2015), "Локо" (2016).